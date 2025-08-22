Lisätietoja HEIDRUN-rahakkeesta

HEIDRUN-rahakkeen hintatiedot

HEIDRUN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HEIDRUN-rahakkeen tokenomiikka

HEIDRUN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Heidrun-logo

Heidrun – hinta (HEIDRUN)

Ei listattu

1HEIDRUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001214
$0.0001214$0.0001214
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Heidrun (HEIDRUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:13:19 (UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-0.97%

-3.41%

-3.41%

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HEIDRUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HEIDRUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HEIDRUN on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja -3.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 120.25K
$ 120.25K$ 120.25K

--
----

$ 120.25K
$ 120.25K$ 120.25K

990.58M
990.58M 990.58M

990,575,819.8634902
990,575,819.8634902 990,575,819.8634902

Heidrun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 120.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HEIDRUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.58M ja sen kokonaistarjonta on 990575819.8634902. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 120.25K.

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Heidrun – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Heidrun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Heidrun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Heidrun – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.97%
30 päivää$ 0-26.37%
60 päivää$ 0-3.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Heidrun (HEIDRUN)

Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Heidrun (HEIDRUN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Heidrun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Heidrun (HEIDRUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Heidrun (HEIDRUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Heidrun-rahakkeelle.

Tarkista Heidrun-rahakkeen hintaennuste nyt!

HEIDRUN paikallisiin valuuttoihin

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen tokenomiikka

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HEIDRUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Heidrun (HEIDRUN)”

Paljonko Heidrun (HEIDRUN) on arvoltaan tänään?
HEIDRUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HEIDRUN-USD-parin nykyinen hinta?
HEIDRUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Heidrun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HEIDRUN markkina-arvo on $ 120.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HEIDRUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HEIDRUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.58M USD.
Mikä oli HEIDRUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HEIDRUN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli HEIDRUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HEIDRUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HEIDRUN-rahakkeen treidausvolyymi?
HEIDRUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HEIDRUN tänä vuonna korkeammalle?
HEIDRUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HEIDRUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:13:19 (UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.