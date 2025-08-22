Lisätietoja GRC-rahakkeesta

Ei listattu

1GRC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00453133
+26.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Gridcoin (GRC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:58:25 (UTC+8)

Gridcoin (GRC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00349601
24 h:n matalin
$ 0.00453776
24 h:n korkein

$ 0.00349601
$ 0.00453776
$ 0.214228
$ 0
--

+26.40%

+21.44%

+21.44%

Gridcoin (GRC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00453133. Viimeisen 24 tunnin aikana GRC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00349601 ja korkeimmillaan $ 0.00453776 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.214228, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +26.40% 24 tunnin aikana ja +21.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gridcoin (GRC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.21M
--
$ 2.29M
488.61M
504,859,439.8274
Gridcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.61M ja sen kokonaistarjonta on 504859439.8274. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.29M.

Gridcoin (GRC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gridcoin – USD -hinta muuttui $ +0.00094634.
Viimeisten 30 päivän aikana Gridcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002482683.
Viimeisten 60 päivän aikana Gridcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004174406.
Viimeisten 90 päivän aikana Gridcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.000929347499163516.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00094634+26.40%
30 päivää$ -0.0002482683-5.47%
60 päivää$ -0.0004174406-9.21%
90 päivää$ -0.000929347499163516-17.01%

Mikä on Gridcoin (GRC)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gridcoin (GRC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gridcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gridcoin (GRC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gridcoin (GRC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gridcoin-rahakkeelle.

Tarkista Gridcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRC paikallisiin valuuttoihin

Gridcoin (GRC) -rahakkeen tokenomiikka

Gridcoin (GRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gridcoin (GRC)”

Paljonko Gridcoin (GRC) on arvoltaan tänään?
GRC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00453133 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRC-USD-parin nykyinen hinta?
GRC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00453133. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gridcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRC markkina-arvo on $ 2.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.61M USD.
Mikä oli GRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRC saavutti ATH-hinnaksi 0.214228 USD.
Mikä oli GRC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GRC-rahakkeen treidausvolyymi?
GRC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GRC tänä vuonna korkeammalle?
GRC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:58:25 (UTC+8)

