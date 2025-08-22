Lisätietoja GRP-rahakkeesta

GRP-rahakkeen hintatiedot

GRP-rahakkeen valkoinen paperi

GRP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GRP-rahakkeen tokenomiikka

GRP-rahakkeen hintaennuste

Grape – hinta (GRP)

1GRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.579297
$0.579297$0.579297
+38.10%1D
USD
Reaaliaikainen Grape (GRP) -hintakaavio
2025-08-22

Grape (GRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.419226
24 h:n matalin
$ 0.579307
24 h:n korkein

$ 0.419226
$ 0.579307
$ 853.84
$ 0.109301
+0.00%

+38.18%

+7.55%

+7.55%

Grape (GRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.579297. Viimeisen 24 tunnin aikana GRP on vaihdellut alimmillaan $ 0.419226 ja korkeimmillaan $ 0.579307 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 853.84, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.109301.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRP on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +38.18% 24 tunnin aikana ja +7.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grape (GRP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.58M
--
$ 5.79M
4.45M
10,000,000.0
Grape-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.45M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.79M.

Grape (GRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Grape – USD -hinta muuttui $ +0.16007.
Viimeisten 30 päivän aikana Grape – USD -hinnan muutos oli $ +0.0993933462.
Viimeisten 60 päivän aikana Grape – USD -hinnan muutos oli $ +0.6325178264.
Viimeisten 90 päivän aikana Grape – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.16007+38.18%
30 päivää$ +0.0993933462+17.16%
60 päivää$ +0.6325178264+109.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Grape (GRP)

GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Grape-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grape (GRP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grape (GRP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grape-rahakkeelle.

Tarkista Grape-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRP paikallisiin valuuttoihin

Grape (GRP) -rahakkeen tokenomiikka

Grape (GRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grape (GRP)”

Paljonko Grape (GRP) on arvoltaan tänään?
GRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.579297 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRP-USD-parin nykyinen hinta?
GRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.579297. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grape-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRP markkina-arvo on $ 2.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.45M USD.
Mikä oli GRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRP saavutti ATH-hinnaksi 853.84 USD.
Mikä oli GRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.109301 USD.
Mikä on GRP-rahakkeen treidausvolyymi?
GRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GRP tänä vuonna korkeammalle?
GRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.