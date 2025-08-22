Lisätietoja GDT-rahakkeesta

Gradient Protocol-logo

Gradient Protocol – hinta (GDT)

Ei listattu

1GDT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03039834
$0.03039834$0.03039834
+0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gradient Protocol (GDT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:52:53 (UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03000281
$ 0.03000281$ 0.03000281
24 h:n matalin
$ 0.03039834
$ 0.03039834$ 0.03039834
24 h:n korkein

$ 0.03000281
$ 0.03000281$ 0.03000281

$ 0.03039834
$ 0.03039834$ 0.03039834

$ 0.211684
$ 0.211684$ 0.211684

$ 0.01125764
$ 0.01125764$ 0.01125764

--

+0.67%

-6.08%

-6.08%

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03039834. Viimeisen 24 tunnin aikana GDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03000281 ja korkeimmillaan $ 0.03039834 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.211684, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01125764.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GDT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.67% 24 tunnin aikana ja -6.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 425.58K
$ 425.58K$ 425.58K

--
----

$ 425.58K
$ 425.58K$ 425.58K

14.00M
14.00M 14.00M

14,000,000.0
14,000,000.0 14,000,000.0

Gradient Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 425.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.00M ja sen kokonaistarjonta on 14000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 425.58K.

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gradient Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.00020123.
Viimeisten 30 päivän aikana Gradient Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0034712563.
Viimeisten 60 päivän aikana Gradient Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0255569210.
Viimeisten 90 päivän aikana Gradient Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00020123+0.67%
30 päivää$ -0.0034712563-11.41%
60 päivää$ +0.0255569210+84.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Gradient Protocol (GDT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Gradient Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gradient Protocol (GDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gradient Protocol (GDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gradient Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Gradient Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

GDT paikallisiin valuuttoihin

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen tokenomiikka

Gradient Protocol (GDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:52:53 (UTC+8)

