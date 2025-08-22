Lisätietoja GOOBY-rahakkeesta

Gooby – hinta (GOOBY)

Ei listattu

1GOOBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027212
$0.00027212$0.00027212
-0.20%1D
Reaaliaikainen Gooby (GOOBY) -hintakaavio
Gooby (GOOBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00026616
$ 0.00026616$ 0.00026616
24 h:n matalin
$ 0.00027902
$ 0.00027902$ 0.00027902
24 h:n korkein

$ 0.00026616
$ 0.00026616$ 0.00026616

$ 0.00027902
$ 0.00027902$ 0.00027902

$ 0.00495766
$ 0.00495766$ 0.00495766

$ 0.00007878
$ 0.00007878$ 0.00007878

+0.01%

-0.02%

-9.41%

-9.41%

Gooby (GOOBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00027335. Viimeisen 24 tunnin aikana GOOBY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00026616 ja korkeimmillaan $ 0.00027902 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00495766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00007878.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOOBY on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -9.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gooby (GOOBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 268.02K
$ 268.02K$ 268.02K

--
----

$ 268.02K
$ 268.02K$ 268.02K

986.00M
986.00M 986.00M

986,001,640.1480002
986,001,640.1480002 986,001,640.1480002

Gooby-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 268.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.00M ja sen kokonaistarjonta on 986001640.1480002. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 268.02K.

Gooby (GOOBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gooby – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gooby – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001108307.
Viimeisten 60 päivän aikana Gooby – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000563784.
Viimeisten 90 päivän aikana Gooby – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001139559908944996.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.02%
30 päivää$ -0.0001108307-40.54%
60 päivää$ -0.0000563784-20.62%
90 päivää$ -0.00001139559908944996-4.00%

Mikä on Gooby (GOOBY)

Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gooby (GOOBY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gooby-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gooby (GOOBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gooby (GOOBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gooby-rahakkeelle.

Tarkista Gooby-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOOBY paikallisiin valuuttoihin

Gooby (GOOBY) -rahakkeen tokenomiikka

Gooby (GOOBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOOBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gooby (GOOBY)”

Paljonko Gooby (GOOBY) on arvoltaan tänään?
GOOBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00027335 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOOBY-USD-parin nykyinen hinta?
GOOBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00027335. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gooby-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOOBY markkina-arvo on $ 268.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.00M USD.
Mikä oli GOOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOOBY saavutti ATH-hinnaksi 0.00495766 USD.
Mikä oli GOOBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOOBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00007878 USD.
Mikä on GOOBY-rahakkeen treidausvolyymi?
GOOBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOOBY tänä vuonna korkeammalle?
GOOBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOOBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
