Geko Base-logo

Geko Base – hinta (GEKO)

Ei listattu

1GEKO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00042016
$0.00042016$0.00042016
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Geko Base (GEKO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:32:11 (UTC+8)

Geko Base (GEKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0070819
$ 0.0070819$ 0.0070819

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-0.66%

-9.13%

-9.13%

Geko Base (GEKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GEKO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0070819, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEKO on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, -0.66% 24 tunnin aikana ja -9.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Geko Base (GEKO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 420.16K
$ 420.16K$ 420.16K

--
----

$ 420.16K
$ 420.16K$ 420.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Geko Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 420.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GEKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 420.16K.

Geko Base (GEKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Geko Base – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Geko Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Geko Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Geko Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.66%
30 päivää$ 0-41.66%
60 päivää$ 0+30.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Geko Base (GEKO)

Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!

Geko Base (GEKO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Geko Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Geko Base (GEKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Geko Base (GEKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Geko Base-rahakkeelle.

Tarkista Geko Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

GEKO paikallisiin valuuttoihin

Geko Base (GEKO) -rahakkeen tokenomiikka

Geko Base (GEKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Geko Base (GEKO)”

Paljonko Geko Base (GEKO) on arvoltaan tänään?
GEKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEKO-USD-parin nykyinen hinta?
GEKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Geko Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEKO markkina-arvo on $ 420.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli GEKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEKO saavutti ATH-hinnaksi 0.0070819 USD.
Mikä oli GEKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GEKO-rahakkeen treidausvolyymi?
GEKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GEKO tänä vuonna korkeammalle?
GEKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.