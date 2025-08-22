Lisätietoja GZONE-rahakkeesta

GameZone – hinta (GZONE)

Ei listattu

1GZONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00288915
$0.00288915$0.00288915
-2.70%1D
USD
Reaaliaikainen GameZone (GZONE) -hintakaavio
GameZone (GZONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00288478
24 h:n matalin
$ 0.0029709
24 h:n korkein

$ 0.00288478
$ 0.0029709
$ 1.18
$ 0.00214842
+0.04%

-2.71%

-6.33%

-6.33%

GameZone (GZONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00288924. Viimeisen 24 tunnin aikana GZONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00288478 ja korkeimmillaan $ 0.0029709 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GZONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.18, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00214842.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GZONE on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -2.71% 24 tunnin aikana ja -6.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GameZone (GZONE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.21M
--
$ 1.21M
419.80M
419,799,024.5061731
GameZone-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GZONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 419.80M ja sen kokonaistarjonta on 419799024.5061731. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.

GameZone (GZONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GameZone – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GameZone – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001048652.
Viimeisten 60 päivän aikana GameZone – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008717163.
Viimeisten 90 päivän aikana GameZone – USD -hinnan muutos oli $ +0.000066682725680769.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.71%
30 päivää$ +0.0001048652+3.63%
60 päivää$ +0.0008717163+30.17%
90 päivää$ +0.000066682725680769+2.36%

Mikä on GameZone (GZONE)

Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GameZone (GZONE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GameZone-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GameZone (GZONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GameZone (GZONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GameZone-rahakkeelle.

Tarkista GameZone-rahakkeen hintaennuste nyt!

GZONE paikallisiin valuuttoihin

GameZone (GZONE) -rahakkeen tokenomiikka

GameZone (GZONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GZONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GameZone (GZONE)”

Paljonko GameZone (GZONE) on arvoltaan tänään?
GZONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00288924 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GZONE-USD-parin nykyinen hinta?
GZONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00288924. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GameZone-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GZONE markkina-arvo on $ 1.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GZONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GZONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 419.80M USD.
Mikä oli GZONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GZONE saavutti ATH-hinnaksi 1.18 USD.
Mikä oli GZONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GZONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00214842 USD.
Mikä on GZONE-rahakkeen treidausvolyymi?
GZONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GZONE tänä vuonna korkeammalle?
GZONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GZONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GameZone (GZONE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.