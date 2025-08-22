Lisätietoja FRONT-rahakkeesta

FRONT-rahakkeen hintatiedot

FRONT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRONT-rahakkeen tokenomiikka

FRONT-rahakkeen hintaennuste

Frontier-logo

Frontier – hinta (FRONT)

1FRONT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.178755
$0.178755
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen Frontier (FRONT) -hintakaavio
Frontier (FRONT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.17669
$ 0.17669
24 h:n matalin
$ 0.194123
$ 0.194123
24 h:n korkein

$ 0.17669
$ 0.17669

$ 0.194123
$ 0.194123

$ 6.71
$ 6.71

$ 0.12546
$ 0.12546

-0.39%

-1.83%

-3.01%

-3.01%

Frontier (FRONT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.178755. Viimeisen 24 tunnin aikana FRONT on vaihdellut alimmillaan $ 0.17669 ja korkeimmillaan $ 0.194123 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12546.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRONT on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -1.83% 24 tunnin aikana ja -3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Frontier (FRONT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.09M
$ 16.09M

--
--

$ 16.09M
$ 16.09M

90.00M
90.00M

89,999,999.99994336
89,999,999.99994336

Frontier-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.00M ja sen kokonaistarjonta on 89999999.99994336. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.09M.

Frontier (FRONT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frontier – USD -hinta muuttui $ -0.0033483918968039.
Viimeisten 30 päivän aikana Frontier – USD -hinnan muutos oli $ -0.0294989723.
Viimeisten 60 päivän aikana Frontier – USD -hinnan muutos oli $ -0.0055667345.
Viimeisten 90 päivän aikana Frontier – USD -hinnan muutos oli $ -0.02115495066490955.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0033483918968039-1.83%
30 päivää$ -0.0294989723-16.50%
60 päivää$ -0.0055667345-3.11%
90 päivää$ -0.02115495066490955-10.58%

Mikä on Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

Frontier (FRONT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frontier-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frontier (FRONT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frontier (FRONT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frontier-rahakkeelle.

Tarkista Frontier-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRONT paikallisiin valuuttoihin

Frontier (FRONT) -rahakkeen tokenomiikka

Frontier (FRONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRONT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frontier (FRONT)”

Paljonko Frontier (FRONT) on arvoltaan tänään?
FRONT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.178755 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRONT-USD-parin nykyinen hinta?
FRONT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.178755. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frontier-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRONT markkina-arvo on $ 16.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.00M USD.
Mikä oli FRONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRONT saavutti ATH-hinnaksi 6.71 USD.
Mikä oli FRONT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRONT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12546 USD.
Mikä on FRONT-rahakkeen treidausvolyymi?
FRONT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRONT tänä vuonna korkeammalle?
FRONT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRONT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Frontier (FRONT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.