FRENCHIE (FREN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FREN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FREN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FREN on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +1.76% 24 tunnin aikana ja -6.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FRENCHIE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 233.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FREN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 530.35M ja sen kokonaistarjonta on 995612635.33971. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 439.05K.
Tämän päivän aikana FRENCHIE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FRENCHIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FRENCHIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FRENCHIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.76%
|30 päivää
|$ 0
|-4.51%
|60 päivää
|$ 0
|+67.92%
|90 päivää
|$ 0
|--
Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn.
FRENCHIE (FREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FREN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
