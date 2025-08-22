Lisätietoja FRXETH-rahakkeesta

FRXETH-rahakkeen hintatiedot

FRXETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRXETH-rahakkeen tokenomiikka

FRXETH-rahakkeen hintaennuste

Frax Ether-logo

Frax Ether – hinta (FRXETH)

Ei listattu

1FRXETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,263.95
$4,263.95
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Frax Ether (FRXETH) -hintakaavio
Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,189.43
$ 4,189.43
24 h:n matalin
$ 4,298.97
$ 4,298.97
24 h:n korkein

$ 4,189.43
$ 4,189.43

$ 4,298.97
$ 4,298.97

$ 4,746.98
$ 4,746.98

$ 1,137.25
$ 1,137.25

+0.47%

-0.72%

-6.91%

-6.91%

Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,263.15. Viimeisen 24 tunnin aikana FRXETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,189.43 ja korkeimmillaan $ 4,298.97 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRXETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,746.98, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,137.25.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRXETH on muuttunut +0.47% viimeisen tunnin aikana, -0.72% 24 tunnin aikana ja -6.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 491.31M
$ 491.31M

--
--

$ 491.31M
$ 491.31M

115.38K
115.38K

115,383.33756549
115,383.33756549

Frax Ether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 491.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRXETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.38K ja sen kokonaistarjonta on 115383.33756549. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 491.31M.

Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frax Ether – USD -hinta muuttui $ -30.92487787597.
Viimeisten 30 päivän aikana Frax Ether – USD -hinnan muutos oli $ +633.6793054650.
Viimeisten 60 päivän aikana Frax Ether – USD -hinnan muutos oli $ +3,840.8598399150.
Viimeisten 90 päivän aikana Frax Ether – USD -hinnan muutos oli $ +1,711.6905301733217.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -30.92487787597-0.72%
30 päivää$ +633.6793054650+14.86%
60 päivää$ +3,840.8598399150+90.09%
90 päivää$ +1,711.6905301733217+67.09%

Mikä on Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

Frax Ether (FRXETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frax Ether-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frax Ether (FRXETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frax Ether (FRXETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frax Ether-rahakkeelle.

Tarkista Frax Ether-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRXETH paikallisiin valuuttoihin

Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen tokenomiikka

Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRXETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frax Ether (FRXETH)”

Paljonko Frax Ether (FRXETH) on arvoltaan tänään?
FRXETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,263.15 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRXETH-USD-parin nykyinen hinta?
FRXETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,263.15. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frax Ether-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRXETH markkina-arvo on $ 491.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRXETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRXETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.38K USD.
Mikä oli FRXETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRXETH saavutti ATH-hinnaksi 4,746.98 USD.
Mikä oli FRXETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRXETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,137.25 USD.
Mikä on FRXETH-rahakkeen treidausvolyymi?
FRXETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRXETH tänä vuonna korkeammalle?
FRXETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRXETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Frax Ether (FRXETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

