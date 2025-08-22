Lisätietoja FERG-rahakkeesta

Reaaliaikainen FERG (FERG) -hintakaavio
FERG (FERG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116317
$ 0.00116317$ 0.00116317

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.45%

-8.17%

-8.17%

FERG (FERG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FERG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FERG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00116317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FERG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.45% 24 tunnin aikana ja -8.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FERG (FERG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.21K
$ 11.21K$ 11.21K

--
----

$ 11.21K
$ 11.21K$ 11.21K

998.92M
998.92M 998.92M

998,922,990.672629
998,922,990.672629 998,922,990.672629

FERG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FERG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M ja sen kokonaistarjonta on 998922990.672629. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.21K.

FERG (FERG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FERG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FERG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FERG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FERG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.45%
30 päivää$ 0-19.50%
60 päivää$ 0+14.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on FERG (FERG)

a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle

FERG (FERG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FERG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FERG (FERG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FERG (FERG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FERG-rahakkeelle.

Tarkista FERG-rahakkeen hintaennuste nyt!

FERG paikallisiin valuuttoihin

FERG (FERG) -rahakkeen tokenomiikka

FERG (FERG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FERG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FERG (FERG)”

Paljonko FERG (FERG) on arvoltaan tänään?
FERG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FERG-USD-parin nykyinen hinta?
FERG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FERG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FERG markkina-arvo on $ 11.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FERG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FERG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M USD.
Mikä oli FERG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FERG saavutti ATH-hinnaksi 0.00116317 USD.
Mikä oli FERG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FERG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FERG-rahakkeen treidausvolyymi?
FERG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FERG tänä vuonna korkeammalle?
FERG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FERG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.