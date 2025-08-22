Lisätietoja ELFI-rahakkeesta

ELFI-rahakkeen hintatiedot

ELFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ELFI-rahakkeen tokenomiikka

ELFI-rahakkeen hintaennuste

ELYFI-logo

ELYFI – hinta (ELFI)

Ei listattu

1ELFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0072382
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen ELYFI (ELFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:25:58 (UTC+8)

ELYFI (ELFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00715588
24 h:n matalin
$ 0.00728858
24 h:n korkein

$ 0.00715588
$ 0.00728858
$ 0.089174
$ 0.00581478
-0.15%

+0.46%

-3.80%

-3.80%

ELYFI (ELFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00724957. Viimeisen 24 tunnin aikana ELFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00715588 ja korkeimmillaan $ 0.00728858 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.089174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00581478.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELFI on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.46% 24 tunnin aikana ja -3.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ELYFI (ELFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 368.49K
--
$ 723.82K
50.91M
100,000,000.0
ELYFI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 368.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ELFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.91M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 723.82K.

ELYFI (ELFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ELYFI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ELYFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001137276.
Viimeisten 60 päivän aikana ELYFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006487487.
Viimeisten 90 päivän aikana ELYFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.00060641474616151.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.46%
30 päivää$ +0.0001137276+1.57%
60 päivää$ +0.0006487487+8.95%
90 päivää$ +0.00060641474616151+9.13%

Mikä on ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ELYFI (ELFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ELYFI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ELYFI (ELFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ELYFI (ELFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ELYFI-rahakkeelle.

Tarkista ELYFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ELFI paikallisiin valuuttoihin

ELYFI (ELFI) -rahakkeen tokenomiikka

ELYFI (ELFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ELYFI (ELFI)”

Paljonko ELYFI (ELFI) on arvoltaan tänään?
ELFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00724957 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELFI-USD-parin nykyinen hinta?
ELFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00724957. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ELYFI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELFI markkina-arvo on $ 368.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.91M USD.
Mikä oli ELFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELFI saavutti ATH-hinnaksi 0.089174 USD.
Mikä oli ELFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00581478 USD.
Mikä on ELFI-rahakkeen treidausvolyymi?
ELFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ELFI tänä vuonna korkeammalle?
ELFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
