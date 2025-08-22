Lisätietoja EMC-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Edge Matrix Computing (EMC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:07:28 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00141099
$ 0.00141099$ 0.00141099
24 h:n matalin
$ 0.0014909
$ 0.0014909$ 0.0014909
24 h:n korkein

$ 0.00141099
$ 0.00141099$ 0.00141099

$ 0.0014909
$ 0.0014909$ 0.0014909

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00134282
$ 0.00134282$ 0.00134282

-0.55%

-4.73%

-14.43%

-14.43%

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00141557. Viimeisen 24 tunnin aikana EMC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00141099 ja korkeimmillaan $ 0.0014909 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00134282.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EMC on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -4.73% 24 tunnin aikana ja -14.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 334.53K
$ 334.53K$ 334.53K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

236.66M
236.66M 236.66M

979,845,816.4261
979,845,816.4261 979,845,816.4261

Edge Matrix Computing-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 334.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 236.66M ja sen kokonaistarjonta on 979845816.4261. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.39M.

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Edge Matrix Computing – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Edge Matrix Computing – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006194446.
Viimeisten 60 päivän aikana Edge Matrix Computing – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009521883.
Viimeisten 90 päivän aikana Edge Matrix Computing – USD -hinnan muutos oli $ -0.007676103926720539.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.73%
30 päivää$ -0.0006194446-43.75%
60 päivää$ -0.0009521883-67.26%
90 päivää$ -0.007676103926720539-84.43%

Mikä on Edge Matrix Computing (EMC)

Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Edge Matrix Computing (EMC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Edge Matrix Computing-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Edge Matrix Computing (EMC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Edge Matrix Computing (EMC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Edge Matrix Computing-rahakkeelle.

Tarkista Edge Matrix Computing-rahakkeen hintaennuste nyt!

EMC paikallisiin valuuttoihin

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen tokenomiikka

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EMC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Edge Matrix Computing (EMC)”

Paljonko Edge Matrix Computing (EMC) on arvoltaan tänään?
EMC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00141557 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EMC-USD-parin nykyinen hinta?
EMC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00141557. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Edge Matrix Computing-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EMC markkina-arvo on $ 334.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 236.66M USD.
Mikä oli EMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EMC saavutti ATH-hinnaksi 2.16 USD.
Mikä oli EMC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EMC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00134282 USD.
Mikä on EMC-rahakkeen treidausvolyymi?
EMC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EMC tänä vuonna korkeammalle?
EMC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EMC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:07:28 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

