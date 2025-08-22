Lisätietoja DS-rahakkeesta

DS-rahakkeen hintatiedot

DS-rahakkeen valkoinen paperi

DS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DS-rahakkeen tokenomiikka

DS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

dTRINITY S-logo

dTRINITY S – hinta (DS)

Ei listattu

1DS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.315623
$0.315623$0.315623
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen dTRINITY S (DS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:29 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.311311
$ 0.311311$ 0.311311
24 h:n matalin
$ 0.32644
$ 0.32644$ 0.32644
24 h:n korkein

$ 0.311311
$ 0.311311$ 0.311311

$ 0.32644
$ 0.32644$ 0.32644

$ 0.616788
$ 0.616788$ 0.616788

$ 0.247415
$ 0.247415$ 0.247415

-1.74%

-0.19%

+3.14%

+3.14%

dTRINITY S (DS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.316404. Viimeisen 24 tunnin aikana DS on vaihdellut alimmillaan $ 0.311311 ja korkeimmillaan $ 0.32644 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.616788, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.247415.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DS on muuttunut -1.74% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja +3.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dTRINITY S (DS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

--
----

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

102.22K
102.22K 102.22K

102,219.6127108404
102,219.6127108404 102,219.6127108404

dTRINITY S-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 102.22K ja sen kokonaistarjonta on 102219.6127108404. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.60K.

dTRINITY S (DS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dTRINITY S – USD -hinta muuttui $ -0.0006338623288792.
Viimeisten 30 päivän aikana dTRINITY S – USD -hinnan muutos oli $ -0.0413468204.
Viimeisten 60 päivän aikana dTRINITY S – USD -hinnan muutos oli $ +0.0426122782.
Viimeisten 90 päivän aikana dTRINITY S – USD -hinnan muutos oli $ -0.15267085458762244.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0006338623288792-0.19%
30 päivää$ -0.0413468204-13.06%
60 päivää$ +0.0426122782+13.47%
90 päivää$ -0.15267085458762244-32.54%

Mikä on dTRINITY S (DS)

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

dTRINITY S-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dTRINITY S (DS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dTRINITY S (DS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dTRINITY S-rahakkeelle.

Tarkista dTRINITY S-rahakkeen hintaennuste nyt!

DS paikallisiin valuuttoihin

dTRINITY S (DS) -rahakkeen tokenomiikka

dTRINITY S (DS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dTRINITY S (DS)”

Paljonko dTRINITY S (DS) on arvoltaan tänään?
DS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.316404 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DS-USD-parin nykyinen hinta?
DS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.316404. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dTRINITY S-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DS markkina-arvo on $ 32.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 102.22K USD.
Mikä oli DS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DS saavutti ATH-hinnaksi 0.616788 USD.
Mikä oli DS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.247415 USD.
Mikä on DS-rahakkeen treidausvolyymi?
DS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DS tänä vuonna korkeammalle?
DS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:40:29 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.