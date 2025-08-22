Lisätietoja DOSE-rahakkeesta

DOSE-rahakkeen hintatiedot

DOSE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DOSE-rahakkeen tokenomiikka

DOSE-rahakkeen hintaennuste

DOSE-logo

DOSE – hinta (DOSE)

Ei listattu

1DOSE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00053654
$0.00053654$0.00053654
-7.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DOSE (DOSE) -hintakaavio
DOSE (DOSE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.373235
$ 0.373235$ 0.373235

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-7.01%

-13.86%

-13.86%

DOSE (DOSE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOSE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.373235, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOSE on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -7.01% 24 tunnin aikana ja -13.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOSE (DOSE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

3.27B
3.27B 3.27B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

DOSE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.68M.

DOSE (DOSE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DOSE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DOSE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DOSE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DOSE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.01%
30 päivää$ 0+5.62%
60 päivää$ 0+944.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on DOSE (DOSE)

DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.

DOSE (DOSE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DOSE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOSE (DOSE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOSE (DOSE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOSE-rahakkeelle.

Tarkista DOSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOSE paikallisiin valuuttoihin

DOSE (DOSE) -rahakkeen tokenomiikka

DOSE (DOSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOSE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOSE (DOSE)”

Paljonko DOSE (DOSE) on arvoltaan tänään?
DOSE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOSE-USD-parin nykyinen hinta?
DOSE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOSE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOSE markkina-arvo on $ 1.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27B USD.
Mikä oli DOSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOSE saavutti ATH-hinnaksi 0.373235 USD.
Mikä oli DOSE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOSE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOSE-rahakkeen treidausvolyymi?
DOSE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOSE tänä vuonna korkeammalle?
DOSE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOSE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
