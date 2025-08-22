Lisätietoja DOS-rahakkeesta

DOS-rahakkeen hintatiedot

DOS-rahakkeen valkoinen paperi

DOS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DOS-rahakkeen tokenomiikka

DOS-rahakkeen hintaennuste

DOS Network – hinta (DOS)

1DOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022719
$0.00022719$0.00022719
0.00%1D
Reaaliaikainen DOS Network (DOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:39:51 (UTC+8)

DOS Network (DOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.388179
$ 0.388179$ 0.388179

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.36%

-13.36%

DOS Network (DOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.388179, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOS Network (DOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.00K
$ 30.00K$ 30.00K

--
----

$ 227.19K
$ 227.19K$ 227.19K

132.04M
132.04M 132.04M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DOS Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 132.04M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 227.19K.

DOS Network (DOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DOS Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DOS Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DOS Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DOS Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-5.36%
60 päivää$ 0-4.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on DOS Network (DOS)

DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

DOS Network (DOS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

DOS Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOS Network (DOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOS Network (DOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOS Network-rahakkeelle.

Tarkista DOS Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOS paikallisiin valuuttoihin

DOS Network (DOS) -rahakkeen tokenomiikka

DOS Network (DOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOS Network (DOS)”

Paljonko DOS Network (DOS) on arvoltaan tänään?
DOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOS-USD-parin nykyinen hinta?
DOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOS Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOS markkina-arvo on $ 30.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 132.04M USD.
Mikä oli DOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOS saavutti ATH-hinnaksi 0.388179 USD.
Mikä oli DOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOS-rahakkeen treidausvolyymi?
DOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOS tänä vuonna korkeammalle?
DOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:39:51 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.