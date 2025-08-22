Dickbutt – hinta (DICKBUTT)
Dickbutt (DICKBUTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DICKBUTT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DICKBUTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DICKBUTT on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -6.74% 24 tunnin aikana ja -22.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dickbutt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DICKBUTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.
Tämän päivän aikana Dickbutt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dickbutt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dickbutt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dickbutt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-6.74%
|30 päivää
|$ 0
|-23.60%
|60 päivää
|$ 0
|+100.96%
|90 päivää
|$ 0
|--
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
