DexNet – hinta (DEXNET)

Ei listattu

1DEXNET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03474522
$0.03474522$0.03474522
+0.40%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen DexNet (DEXNET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:03 (UTC+8)

DexNet (DEXNET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03416013
$ 0.03416013$ 0.03416013
24 h:n matalin
$ 0.03631628
$ 0.03631628$ 0.03631628
24 h:n korkein

$ 0.03416013
$ 0.03416013$ 0.03416013

$ 0.03631628
$ 0.03631628$ 0.03631628

$ 0.081607
$ 0.081607$ 0.081607

$ 0.02506627
$ 0.02506627$ 0.02506627

+0.08%

+0.42%

+2.92%

+2.92%

DexNet (DEXNET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03474522. Viimeisen 24 tunnin aikana DEXNET on vaihdellut alimmillaan $ 0.03416013 ja korkeimmillaan $ 0.03631628 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEXNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.081607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02506627.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEXNET on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja +2.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DexNet (DEXNET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.90M
$ 13.90M$ 13.90M

--
----

$ 104.24M
$ 104.24M$ 104.24M

400.08M
400.08M 400.08M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

DexNet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEXNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.08M ja sen kokonaistarjonta on 3000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 104.24M.

DexNet (DEXNET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DexNet – USD -hinta muuttui $ +0.00014398.
Viimeisten 30 päivän aikana DexNet – USD -hinnan muutos oli $ +0.0109508351.
Viimeisten 60 päivän aikana DexNet – USD -hinnan muutos oli $ +0.0082748208.
Viimeisten 90 päivän aikana DexNet – USD -hinnan muutos oli $ +0.003899073228207882.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00014398+0.42%
30 päivää$ +0.0109508351+31.52%
60 päivää$ +0.0082748208+23.82%
90 päivää$ +0.003899073228207882+12.64%

Mikä on DexNet (DEXNET)

DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DexNet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DexNet (DEXNET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DexNet (DEXNET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DexNet-rahakkeelle.

Tarkista DexNet-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEXNET paikallisiin valuuttoihin

DexNet (DEXNET) -rahakkeen tokenomiikka

DexNet (DEXNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEXNET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DexNet (DEXNET)”

Paljonko DexNet (DEXNET) on arvoltaan tänään?
DEXNET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03474522 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEXNET-USD-parin nykyinen hinta?
DEXNET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03474522. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DexNet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEXNET markkina-arvo on $ 13.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEXNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEXNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.08M USD.
Mikä oli DEXNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEXNET saavutti ATH-hinnaksi 0.081607 USD.
Mikä oli DEXNET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEXNET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02506627 USD.
Mikä on DEXNET-rahakkeen treidausvolyymi?
DEXNET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEXNET tänä vuonna korkeammalle?
DEXNET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEXNET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:03 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.