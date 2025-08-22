Lisätietoja DEPLOY-rahakkeesta

DEPLOY-rahakkeen hintatiedot

DEPLOY-rahakkeen valkoinen paperi

DEPLOY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEPLOY-rahakkeen tokenomiikka

DEPLOY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Deployyyyer-logo

Deployyyyer – hinta (DEPLOY)

Ei listattu

1DEPLOY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00020308
$0,00020308$0,00020308
-0,10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Deployyyyer (DEPLOY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:41 (UTC+8)

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0045899
$ 0,0045899$ 0,0045899

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-0,12%

-17,60%

-17,60%

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEPLOY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEPLOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0045899, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEPLOY on muuttunut 0,00% viimeisen tunnin aikana, -0,12% 24 tunnin aikana ja -17,60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 200,65K
$ 200,65K$ 200,65K

--
----

$ 200,65K
$ 200,65K$ 200,65K

988,01M
988,01M 988,01M

988 014 348,2963091
988 014 348,2963091 988 014 348,2963091

Deployyyyer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 200,65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEPLOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988,01M ja sen kokonaistarjonta on 988014348.2963091. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 200,65K.

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Deployyyyer – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Deployyyyer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Deployyyyer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Deployyyyer – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0,12%
30 päivää$ 0-31,06%
60 päivää$ 0-36,03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Deployyyyer (DEPLOY)

Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Deployyyyer (DEPLOY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Deployyyyer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Deployyyyer (DEPLOY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Deployyyyer (DEPLOY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Deployyyyer-rahakkeelle.

Tarkista Deployyyyer-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEPLOY paikallisiin valuuttoihin

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen tokenomiikka

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEPLOY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Deployyyyer (DEPLOY)”

Paljonko Deployyyyer (DEPLOY) on arvoltaan tänään?
DEPLOY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEPLOY-USD-parin nykyinen hinta?
DEPLOY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Deployyyyer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEPLOY markkina-arvo on $ 200,65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEPLOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEPLOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988,01M USD.
Mikä oli DEPLOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEPLOY saavutti ATH-hinnaksi 0,0045899 USD.
Mikä oli DEPLOY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEPLOY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEPLOY-rahakkeen treidausvolyymi?
DEPLOY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEPLOY tänä vuonna korkeammalle?
DEPLOY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEPLOY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:41 (UTC+8)

Deployyyyer (DEPLOY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.