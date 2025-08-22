Lisätietoja GOVI-rahakkeesta

CVI – hinta (GOVI)

Ei listattu

1GOVI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0212402
$0.0212402
-19.10%1D
USD
Reaaliaikainen CVI (GOVI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:57:24 (UTC+8)

CVI (GOVI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01994339
$ 0.01994339$ 0.01994339
24 h:n matalin
$ 0.0328843
$ 0.0328843$ 0.0328843
24 h:n korkein

$ 0.01994339
$ 0.01994339$ 0.01994339

$ 0.0328843
$ 0.0328843$ 0.0328843

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 0.00866391
$ 0.00866391$ 0.00866391

-0.51%

-16.42%

-6.59%

-6.59%

CVI (GOVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02118002. Viimeisen 24 tunnin aikana GOVI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01994339 ja korkeimmillaan $ 0.0328843 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00866391.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOVI on muuttunut -0.51% viimeisen tunnin aikana, -16.42% 24 tunnin aikana ja -6.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CVI (GOVI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 327.11K
$ 327.11K$ 327.11K

--
----

$ 677.97K
$ 677.97K$ 677.97K

15.44M
15.44M 15.44M

32,000,000.0
32,000,000.0 32,000,000.0

CVI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 327.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.44M ja sen kokonaistarjonta on 32000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 677.97K.

CVI (GOVI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CVI – USD -hinta muuttui $ -0.00416318567678498.
Viimeisten 30 päivän aikana CVI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013371666.
Viimeisten 60 päivän aikana CVI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0285876155.
Viimeisten 90 päivän aikana CVI – USD -hinnan muutos oli $ +0.00037237995001694.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00416318567678498-16.42%
30 päivää$ +0.0013371666+6.31%
60 päivää$ +0.0285876155+134.97%
90 päivää$ +0.00037237995001694+1.79%

Mikä on CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CVI (GOVI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CVI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CVI (GOVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CVI (GOVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CVI-rahakkeelle.

Tarkista CVI-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOVI paikallisiin valuuttoihin

CVI (GOVI) -rahakkeen tokenomiikka

CVI (GOVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CVI (GOVI)”

Paljonko CVI (GOVI) on arvoltaan tänään?
GOVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02118002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOVI-USD-parin nykyinen hinta?
GOVI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02118002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CVI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOVI markkina-arvo on $ 327.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.44M USD.
Mikä oli GOVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOVI saavutti ATH-hinnaksi 7.67 USD.
Mikä oli GOVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOVI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00866391 USD.
Mikä on GOVI-rahakkeen treidausvolyymi?
GOVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOVI tänä vuonna korkeammalle?
GOVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOVI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CVI (GOVI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

