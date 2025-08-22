Lisätietoja ZOON-rahakkeesta

1ZOON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00105116
$0.00105116
-0.50%1D
USD
Reaaliaikainen CryptoZoon (ZOON) -hintakaavio
CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010239
$ 0.0010239
24 h:n matalin
$ 0.00105773
$ 0.00105773
24 h:n korkein

$ 0.0010239
$ 0.0010239

$ 0.00105773
$ 0.00105773

$ 0.089014
$ 0.089014

$ 0
$ 0

+1.11%

-0.52%

+4.17%

+4.17%

CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00105116. Viimeisen 24 tunnin aikana ZOON on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010239 ja korkeimmillaan $ 0.00105773 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZOON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.089014, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZOON on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, -0.52% 24 tunnin aikana ja +4.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 848.98K
$ 848.98K

--
--

$ 1.04M
$ 1.04M

816.64M
816.64M

995,870,194.4562505
995,870,194.4562505

CryptoZoon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 848.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.64M ja sen kokonaistarjonta on 995870194.4562505. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.

CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CryptoZoon – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoZoon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000748074.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoZoon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003216239.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoZoon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002028418547039791.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.52%
30 päivää$ +0.0000748074+7.12%
60 päivää$ +0.0003216239+30.60%
90 päivää$ +0.0002028418547039791+23.91%

Mikä on CryptoZoon (ZOON)

CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CryptoZoon (ZOON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CryptoZoon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryptoZoon (ZOON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryptoZoon (ZOON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryptoZoon-rahakkeelle.

Tarkista CryptoZoon-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZOON paikallisiin valuuttoihin

CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoZoon (ZOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZOON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryptoZoon (ZOON)”

Paljonko CryptoZoon (ZOON) on arvoltaan tänään?
ZOON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00105116 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZOON-USD-parin nykyinen hinta?
ZOON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00105116. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryptoZoon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZOON markkina-arvo on $ 848.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.64M USD.
Mikä oli ZOON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZOON saavutti ATH-hinnaksi 0.089014 USD.
Mikä oli ZOON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZOON-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZOON-rahakkeen treidausvolyymi?
ZOON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZOON tänä vuonna korkeammalle?
ZOON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZOON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.