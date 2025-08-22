Lisätietoja CRVUSD-rahakkeesta

crvUSD – hinta (CRVUSD)

1CRVUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999773
$0.999773
0.00%1D
Reaaliaikainen crvUSD (CRVUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:33:47 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999432
$ 0.999432
24 h:n matalin
$ 0.999993
$ 0.999993
24 h:n korkein

$ 0.999432
$ 0.999432

$ 0.999993
$ 0.999993

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.949016
$ 0.949016

-0.02%

-0.00%

-0.03%

-0.03%

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999598. Viimeisen 24 tunnin aikana CRVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999432 ja korkeimmillaan $ 0.999993 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.949016.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRVUSD on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 128.02M
$ 128.02M

--
--

$ 128.02M
$ 128.02M

128.08M
128.08M

128,079,924.3596963
128,079,924.3596963

crvUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 128.08M ja sen kokonaistarjonta on 128079924.3596963. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.02M.

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana crvUSD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003878440.
Viimeisten 60 päivän aikana crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006073557.
Viimeisten 90 päivän aikana crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.00042780709317.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ -0.0003878440-0.03%
60 päivää$ -0.0006073557-0.06%
90 päivää$ -0.00042780709317-0.04%

Mikä on crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

crvUSD (CRVUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

crvUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon crvUSD (CRVUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko crvUSD (CRVUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita crvUSD-rahakkeelle.

Tarkista crvUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRVUSD paikallisiin valuuttoihin

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRVUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”crvUSD (CRVUSD)”

Paljonko crvUSD (CRVUSD) on arvoltaan tänään?
CRVUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999598 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRVUSD-USD-parin nykyinen hinta?
CRVUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999598. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on crvUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRVUSD markkina-arvo on $ 128.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 128.08M USD.
Mikä oli CRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRVUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.11 USD.
Mikä oli CRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRVUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.949016 USD.
Mikä on CRVUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
CRVUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRVUSD tänä vuonna korkeammalle?
CRVUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRVUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:33:47 (UTC+8)

crvUSD (CRVUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.