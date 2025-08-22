Lisätietoja CRISP-rahakkeesta

CRISP-rahakkeen hintatiedot

CRISP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRISP-rahakkeen tokenomiikka

CRISP-rahakkeen hintaennuste

CRISPR-logo

CRISPR – hinta (CRISP)

Ei listattu

1CRISP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.20%1D
USD
Reaaliaikainen CRISPR (CRISP) -hintakaavio
CRISPR (CRISP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121417
$ 0.00121417$ 0.00121417

$ 0
$ 0$ 0

+3.13%

+5.28%

-0.40%

-0.40%

CRISPR (CRISP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRISP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRISP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00121417, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRISP on muuttunut +3.13% viimeisen tunnin aikana, +5.28% 24 tunnin aikana ja -0.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRISPR (CRISP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

--
----

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

998.64M
998.64M 998.64M

998,637,873.473042
998,637,873.473042 998,637,873.473042

CRISPR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRISP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.64M ja sen kokonaistarjonta on 998637873.473042. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.34K.

CRISPR (CRISP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CRISPR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CRISPR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CRISPR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CRISPR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.28%
30 päivää$ 0-4.92%
60 päivää$ 0+32.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on CRISPR (CRISP)

Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.

CRISPR (CRISP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CRISPR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRISPR (CRISP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRISPR (CRISP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRISPR-rahakkeelle.

Tarkista CRISPR-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRISP paikallisiin valuuttoihin

CRISPR (CRISP) -rahakkeen tokenomiikka

CRISPR (CRISP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRISP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRISPR (CRISP)”

Paljonko CRISPR (CRISP) on arvoltaan tänään?
CRISP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRISP-USD-parin nykyinen hinta?
CRISP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRISPR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRISP markkina-arvo on $ 20.34K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRISP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRISP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.64M USD.
Mikä oli CRISP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRISP saavutti ATH-hinnaksi 0.00121417 USD.
Mikä oli CRISP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRISP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRISP-rahakkeen treidausvolyymi?
CRISP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRISP tänä vuonna korkeammalle?
CRISP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRISP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
