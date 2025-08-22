Lisätietoja CASE-rahakkeesta

CASE-rahakkeen hintatiedot

CASE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CASE-rahakkeen tokenomiikka

CASE-rahakkeen hintaennuste

CASE-logo

CASE – hinta (CASE)

Ei listattu

1CASE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen CASE (CASE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:15:36 (UTC+8)

CASE (CASE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-0.33%

-27.06%

-27.06%

CASE (CASE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CASE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CASE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CASE on muuttunut +0.47% viimeisen tunnin aikana, -0.33% 24 tunnin aikana ja -27.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CASE (CASE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 289.07K
$ 289.07K$ 289.07K

--
----

$ 289.07K
$ 289.07K$ 289.07K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

CASE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 289.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CASE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 289.07K.

CASE (CASE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CASE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CASE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CASE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CASE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.33%
30 päivää$ 0+0.82%
60 päivää$ 0-33.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on CASE (CASE)

ETHBULL is designed for traders and enthusiasts who are optimistic about Ethereum's future price performance. This token offers high-leverage exposure, allowing users to potentially amplify their gains if Ethereum's price increases. It's built on the Ethereum blockchain, leveraging the ecosystem's liquidity and user base. By using ETHBULL, traders can capitalize on their bullish convictions about Ethereum's potential for growth. However, it's crucial to note that high-leverage tokens like ETHBULL also come with increased risk, as potential losses can be amplified just as much as gains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CASE (CASE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CASE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CASE (CASE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CASE (CASE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CASE-rahakkeelle.

Tarkista CASE-rahakkeen hintaennuste nyt!

CASE paikallisiin valuuttoihin

CASE (CASE) -rahakkeen tokenomiikka

CASE (CASE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CASE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CASE (CASE)”

Paljonko CASE (CASE) on arvoltaan tänään?
CASE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CASE-USD-parin nykyinen hinta?
CASE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CASE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CASE markkina-arvo on $ 289.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CASE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CASE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli CASE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CASE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CASE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CASE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CASE-rahakkeen treidausvolyymi?
CASE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CASE tänä vuonna korkeammalle?
CASE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CASE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:15:36 (UTC+8)

CASE (CASE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.