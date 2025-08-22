Lisätietoja CLXY-rahakkeesta

CLXY-rahakkeen hintatiedot

CLXY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLXY-rahakkeen tokenomiikka

CLXY-rahakkeen hintaennuste

Calaxy-logo

Calaxy – hinta (CLXY)

Ei listattu

1CLXY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00678839
$0.00678839$0.00678839
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Calaxy (CLXY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:14:55 (UTC+8)

Calaxy (CLXY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00668183
$ 0.00668183$ 0.00668183
24 h:n matalin
$ 0.00684282
$ 0.00684282$ 0.00684282
24 h:n korkein

$ 0.00668183
$ 0.00668183$ 0.00668183

$ 0.00684282
$ 0.00684282$ 0.00684282

$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481

$ 0.00567033
$ 0.00567033$ 0.00567033

+0.12%

-0.55%

-5.21%

-5.21%

Calaxy (CLXY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00680041. Viimeisen 24 tunnin aikana CLXY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00668183 ja korkeimmillaan $ 0.00684282 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLXY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 63,229,481, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00567033.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLXY on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -5.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Calaxy (CLXY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 625.04K
$ 625.04K$ 625.04K

--
----

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

92.11M
92.11M 92.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Calaxy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 625.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLXY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 92.11M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.79M.

Calaxy (CLXY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Calaxy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Calaxy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032528115.
Viimeisten 60 päivän aikana Calaxy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004018709.
Viimeisten 90 päivän aikana Calaxy – USD -hinnan muutos oli $ -0.002041524704652723.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.55%
30 päivää$ -0.0032528115-47.83%
60 päivää$ -0.0004018709-5.90%
90 päivää$ -0.002041524704652723-23.08%

Mikä on Calaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Calaxy (CLXY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Calaxy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Calaxy (CLXY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Calaxy (CLXY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Calaxy-rahakkeelle.

Tarkista Calaxy-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLXY paikallisiin valuuttoihin

Calaxy (CLXY) -rahakkeen tokenomiikka

Calaxy (CLXY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLXY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Calaxy (CLXY)”

Paljonko Calaxy (CLXY) on arvoltaan tänään?
CLXY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00680041 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLXY-USD-parin nykyinen hinta?
CLXY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00680041. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Calaxy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLXY markkina-arvo on $ 625.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLXY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLXY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 92.11M USD.
Mikä oli CLXY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLXY saavutti ATH-hinnaksi 63,229,481 USD.
Mikä oli CLXY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLXY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00567033 USD.
Mikä on CLXY-rahakkeen treidausvolyymi?
CLXY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLXY tänä vuonna korkeammalle?
CLXY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLXY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Calaxy (CLXY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

