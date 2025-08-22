Byte – hinta (BYTE)
Byte (BYTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BYTE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BYTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BYTE on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +1.08% 24 tunnin aikana ja -12.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Byte-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BYTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.47B ja sen kokonaistarjonta on 964467033476.8313. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.06M.
Tämän päivän aikana Byte – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Byte – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Byte – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Byte – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Tänään
|$ 0
|+1.08%
|30 päivää
|$ 0
|+4.73%
|60 päivää
|$ 0
|+179.88%
|90 päivää
|$ 0
|--
BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
