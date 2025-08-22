Lisätietoja XIO-rahakkeesta

XIO-rahakkeen hintatiedot

XIO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XIO-rahakkeen tokenomiikka

XIO-rahakkeen hintaennuste

Blockzero Labs – hinta (XIO)

Ei listattu

1XIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00221275
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Blockzero Labs (XIO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:16:29 (UTC+8)

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002209
24 h:n matalin
$ 0.00224701
24 h:n korkein

$ 0.002209
$ 0.00224701
$ 0.929384
$ 0
--

-0.89%

-13.89%

-13.89%

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00221275. Viimeisen 24 tunnin aikana XIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.002209 ja korkeimmillaan $ 0.00224701 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.929384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XIO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -13.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 82.74K
--
$ 221.28K
37.39M
100,000,000.0
Blockzero Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.39M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 221.28K.

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Blockzero Labs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blockzero Labs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002159502.
Viimeisten 60 päivän aikana Blockzero Labs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016312831.
Viimeisten 90 päivän aikana Blockzero Labs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.89%
30 päivää$ +0.0002159502+9.76%
60 päivää$ +0.0016312831+73.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Blockzero Labs (XIO)

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Blockzero Labs (XIO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Blockzero Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blockzero Labs (XIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blockzero Labs (XIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blockzero Labs-rahakkeelle.

Tarkista Blockzero Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

XIO paikallisiin valuuttoihin

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen tokenomiikka

Blockzero Labs (XIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blockzero Labs (XIO)”

Paljonko Blockzero Labs (XIO) on arvoltaan tänään?
XIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00221275 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XIO-USD-parin nykyinen hinta?
XIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00221275. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blockzero Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XIO markkina-arvo on $ 82.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.39M USD.
Mikä oli XIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XIO saavutti ATH-hinnaksi 0.929384 USD.
Mikä oli XIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XIO-rahakkeen treidausvolyymi?
XIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XIO tänä vuonna korkeammalle?
XIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

