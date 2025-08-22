Lisätietoja GUILD-rahakkeesta

GUILD-rahakkeen hintatiedot

GUILD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GUILD-rahakkeen tokenomiikka

GUILD-rahakkeen hintaennuste

BlockchainSpace-logo

BlockchainSpace – hinta (GUILD)

Ei listattu

1GUILD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00667079
$0.00667079$0.00667079
+4.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BlockchainSpace (GUILD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:55:32 (UTC+8)

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00632893
$ 0.00632893$ 0.00632893
24 h:n matalin
$ 0.00667214
$ 0.00667214$ 0.00667214
24 h:n korkein

$ 0.00632893
$ 0.00632893$ 0.00632893

$ 0.00667214
$ 0.00667214$ 0.00667214

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+3.65%

-28.61%

-28.61%

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00663349. Viimeisen 24 tunnin aikana GUILD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00632893 ja korkeimmillaan $ 0.00667214 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GUILD on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, +3.65% 24 tunnin aikana ja -28.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

--
----

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

455.49M
455.49M 455.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BlockchainSpace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GUILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 455.49M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.67M.

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BlockchainSpace – USD -hinta muuttui $ +0.00023332.
Viimeisten 30 päivän aikana BlockchainSpace – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022493680.
Viimeisten 60 päivän aikana BlockchainSpace – USD -hinnan muutos oli $ +0.0126771035.
Viimeisten 90 päivän aikana BlockchainSpace – USD -hinnan muutos oli $ +0.0058614573309389795.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023332+3.65%
30 päivää$ +0.0022493680+33.91%
60 päivää$ +0.0126771035+191.11%
90 päivää$ +0.0058614573309389795+759.22%

Mikä on BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

BlockchainSpace (GUILD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BlockchainSpace-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BlockchainSpace (GUILD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BlockchainSpace (GUILD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BlockchainSpace-rahakkeelle.

Tarkista BlockchainSpace-rahakkeen hintaennuste nyt!

GUILD paikallisiin valuuttoihin

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen tokenomiikka

BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GUILD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BlockchainSpace (GUILD)”

Paljonko BlockchainSpace (GUILD) on arvoltaan tänään?
GUILD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00663349 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GUILD-USD-parin nykyinen hinta?
GUILD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00663349. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BlockchainSpace-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GUILD markkina-arvo on $ 3.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GUILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GUILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 455.49M USD.
Mikä oli GUILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GUILD saavutti ATH-hinnaksi 1.79 USD.
Mikä oli GUILD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GUILD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GUILD-rahakkeen treidausvolyymi?
GUILD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GUILD tänä vuonna korkeammalle?
GUILD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUILD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BlockchainSpace (GUILD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

