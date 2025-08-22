Lisätietoja BLAZE-rahakkeesta

BLAZE-rahakkeen hintatiedot

BLAZE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BLAZE-rahakkeen tokenomiikka

BLAZE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Blaze-logo

Blaze – hinta (BLAZE)

Ei listattu

1BLAZE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Blaze (BLAZE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:55:18 (UTC+8)

Blaze (BLAZE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-0.26%

-5.35%

-5.35%

Blaze (BLAZE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BLAZE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLAZE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BLAZE on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -5.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blaze (BLAZE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 96.19K
$ 96.19K$ 96.19K

--
----

$ 96.19K
$ 96.19K$ 96.19K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Blaze-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.19K.

Blaze (BLAZE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Blaze – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Blaze – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Blaze – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Blaze – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ 0-69.80%
60 päivää$ 0+65.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on Blaze (BLAZE)

Blaze is a mythical fire dog born from ancient flames, representing strength, passion, and relentless drive. Built on the Base blockchain, Blaze combines meme culture with powerful community energy to ignite a new wave of decentralized engagement. The project aims to unite holders through shared mythology, lore, and on-chain interaction, creating a blazing symbol of resilience in Web3. Blaze aims to raise awareness for Rottweilers and dogs worldwide!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Blaze (BLAZE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Blaze-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blaze (BLAZE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blaze (BLAZE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blaze-rahakkeelle.

Tarkista Blaze-rahakkeen hintaennuste nyt!

BLAZE paikallisiin valuuttoihin

Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikka

Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLAZE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blaze (BLAZE)”

Paljonko Blaze (BLAZE) on arvoltaan tänään?
BLAZE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BLAZE-USD-parin nykyinen hinta?
BLAZE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blaze-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BLAZE markkina-arvo on $ 96.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BLAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BLAZE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli BLAZE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BLAZE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BLAZE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BLAZE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BLAZE-rahakkeen treidausvolyymi?
BLAZE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BLAZE tänä vuonna korkeammalle?
BLAZE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BLAZE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:55:18 (UTC+8)

Blaze (BLAZE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.