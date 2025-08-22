Lisätietoja BITBONDS-rahakkeesta

BITBONDS – hinta (BITBONDS)

Ei listattu

1BITBONDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-16.10%1D
USD
Reaaliaikainen BITBONDS (BITBONDS) -hintakaavio
BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-16.10%

-35.74%

-35.74%

BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BITBONDS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BITBONDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BITBONDS on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, -16.10% 24 tunnin aikana ja -35.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.10K
$ 36.10K$ 36.10K

--
----

$ 36.10K
$ 36.10K$ 36.10K

996.94M
996.94M 996.94M

996,935,139.688513
996,935,139.688513 996,935,139.688513

BITBONDS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BITBONDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.94M ja sen kokonaistarjonta on 996935139.688513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.10K.

BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BITBONDS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BITBONDS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BITBONDS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BITBONDS – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-16.10%
30 päivää$ 0-48.07%
60 päivää$ 0-42.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on BITBONDS (BITBONDS)

BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BITBONDS (BITBONDS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BITBONDS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BITBONDS (BITBONDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BITBONDS (BITBONDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BITBONDS-rahakkeelle.

Tarkista BITBONDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

BITBONDS paikallisiin valuuttoihin

BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen tokenomiikka

BITBONDS (BITBONDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BITBONDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BITBONDS (BITBONDS)”

Paljonko BITBONDS (BITBONDS) on arvoltaan tänään?
BITBONDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BITBONDS-USD-parin nykyinen hinta?
BITBONDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BITBONDS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BITBONDS markkina-arvo on $ 36.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BITBONDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BITBONDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.94M USD.
Mikä oli BITBONDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BITBONDS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BITBONDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BITBONDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BITBONDS-rahakkeen treidausvolyymi?
BITBONDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BITBONDS tänä vuonna korkeammalle?
BITBONDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BITBONDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:46:54 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.