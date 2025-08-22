Lisätietoja BFC-rahakkeesta

Bifrost-logo

Bifrost – hinta (BFC)

Ei listattu

1BFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04413892
$0.04413892$0.04413892
-1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bifrost (BFC) -hintakaavio
2025-08-22

Bifrost (BFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04404202
$ 0.04404202$ 0.04404202
24 h:n matalin
$ 0.04612212
$ 0.04612212$ 0.04612212
24 h:n korkein

$ 0.04404202
$ 0.04404202$ 0.04404202

$ 0.04612212
$ 0.04612212$ 0.04612212

$ 0.778815
$ 0.778815$ 0.778815

$ 0.01634183
$ 0.01634183$ 0.01634183

+0.11%

-1.28%

-2.93%

-2.93%

Bifrost (BFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04412752. Viimeisen 24 tunnin aikana BFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.04404202 ja korkeimmillaan $ 0.04612212 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.778815, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01634183.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BFC on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja -2.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bifrost (BFC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.41M
$ 61.41M$ 61.41M

--
----

$ 104.55M
$ 104.55M$ 104.55M

1.39B
1.39B 1.39B

2,368,584,074.0
2,368,584,074.0 2,368,584,074.0

Bifrost-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.39B ja sen kokonaistarjonta on 2368584074.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 104.55M.

Bifrost (BFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bifrost – USD -hinta muuttui $ -0.00057458484405153.
Viimeisten 30 päivän aikana Bifrost – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021819778.
Viimeisten 60 päivän aikana Bifrost – USD -hinnan muutos oli $ +0.0116545457.
Viimeisten 90 päivän aikana Bifrost – USD -hinnan muutos oli $ +0.013574032797887107.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00057458484405153-1.28%
30 päivää$ -0.0021819778-4.94%
60 päivää$ +0.0116545457+26.41%
90 päivää$ +0.013574032797887107+44.43%

Mikä on Bifrost (BFC)

Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.

Bifrost-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bifrost (BFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bifrost (BFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bifrost-rahakkeelle.

Tarkista Bifrost-rahakkeen hintaennuste nyt!

BFC paikallisiin valuuttoihin

Bifrost (BFC) -rahakkeen tokenomiikka

Bifrost (BFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bifrost (BFC)”

Paljonko Bifrost (BFC) on arvoltaan tänään?
BFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04412752 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BFC-USD-parin nykyinen hinta?
BFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04412752. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bifrost-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BFC markkina-arvo on $ 61.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.39B USD.
Mikä oli BFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BFC saavutti ATH-hinnaksi 0.778815 USD.
Mikä oli BFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01634183 USD.
Mikä on BFC-rahakkeen treidausvolyymi?
BFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BFC tänä vuonna korkeammalle?
BFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:25:57 (UTC+8)

