Based Doge-logo

Based Doge – hinta (BDOGE)

Ei listattu

1BDOGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Based Doge (BDOGE) -hintakaavio
Based Doge (BDOGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

+0.20%

-8.31%

-8.31%

Based Doge (BDOGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BDOGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BDOGE on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja -8.31% viimeisten 7 päivän aikana.

Based Doge (BDOGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

--
----

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

956.53M
956.53M 956.53M

956,529,143.1997899
956,529,143.1997899 956,529,143.1997899

Based Doge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 956.53M ja sen kokonaistarjonta on 956529143.1997899. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.64K.

Based Doge (BDOGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Based Doge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Based Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Based Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Based Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.20%
30 päivää$ 0-8.22%
60 päivää$ 0-6.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on Based Doge (BDOGE)

Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Based Doge (BDOGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Based Doge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Doge (BDOGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Doge (BDOGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Doge-rahakkeelle.

Tarkista Based Doge-rahakkeen hintaennuste nyt!

BDOGE paikallisiin valuuttoihin

Based Doge (BDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

Based Doge (BDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDOGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Doge (BDOGE)”

Paljonko Based Doge (BDOGE) on arvoltaan tänään?
BDOGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BDOGE-USD-parin nykyinen hinta?
BDOGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Doge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BDOGE markkina-arvo on $ 59.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 956.53M USD.
Mikä oli BDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BDOGE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BDOGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BDOGE-rahakkeen treidausvolyymi?
BDOGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BDOGE tänä vuonna korkeammalle?
BDOGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BDOGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
