BABA-logo

BABA – hinta (BABA)

Ei listattu

1BABA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BABA (BABA) -hintakaavio
BABA (BABA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01262577
$ 0.01262577$ 0.01262577

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-1.87%

-6.62%

-6.62%

BABA (BABA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01262577, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABA on muuttunut -0.95% viimeisen tunnin aikana, -1.87% 24 tunnin aikana ja -6.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BABA (BABA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K

--
----

$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,724.16148
999,886,724.16148 999,886,724.16148

BABA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M ja sen kokonaistarjonta on 999886724.16148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.43K.

BABA (BABA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BABA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BABA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BABA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BABA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.87%
30 päivää$ 0-26.40%
60 päivää$ 0-2.57%
90 päivää$ 0--

Mikä on BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BABA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BABA (BABA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BABA (BABA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BABA-rahakkeelle.

Tarkista BABA-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABA paikallisiin valuuttoihin

BABA (BABA) -rahakkeen tokenomiikka

BABA (BABA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BABA (BABA)”

Paljonko BABA (BABA) on arvoltaan tänään?
BABA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABA-USD-parin nykyinen hinta?
BABA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BABA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABA markkina-arvo on $ 56.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M USD.
Mikä oli BABA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABA saavutti ATH-hinnaksi 0.01262577 USD.
Mikä oli BABA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABA-rahakkeen treidausvolyymi?
BABA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABA tänä vuonna korkeammalle?
BABA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.