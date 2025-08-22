Lisätietoja REP-rahakkeesta

Augur-logo

Augur – hinta (REP)

Ei listattu

1REP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.986432
$0.986432$0.986432
-1.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Augur (REP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:23:02 (UTC+8)

Augur (REP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.975438
$ 0.975438$ 0.975438
24 h:n matalin
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24 h:n korkein

$ 0.975438
$ 0.975438$ 0.975438

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 341.85
$ 341.85$ 341.85

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-0.02%

-1.81%

-7.43%

-7.43%

Augur (REP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.986369. Viimeisen 24 tunnin aikana REP on vaihdellut alimmillaan $ 0.975438 ja korkeimmillaan $ 1.017 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 341.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REP on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -1.81% 24 tunnin aikana ja -7.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Augur (REP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.95M
$ 7.95M$ 7.95M

--
----

$ 7.95M
$ 7.95M$ 7.95M

8.06M
8.06M 8.06M

8,063,232.649714136
8,063,232.649714136 8,063,232.649714136

Augur-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.06M ja sen kokonaistarjonta on 8063232.649714136. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.95M.

Augur (REP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Augur – USD -hinta muuttui $ -0.018193289350551.
Viimeisten 30 päivän aikana Augur – USD -hinnan muutos oli $ +0.1907345680.
Viimeisten 60 päivän aikana Augur – USD -hinnan muutos oli $ +0.4319000131.
Viimeisten 90 päivän aikana Augur – USD -hinnan muutos oli $ +0.0823257447514527.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.018193289350551-1.81%
30 päivää$ +0.1907345680+19.34%
60 päivää$ +0.4319000131+43.79%
90 päivää$ +0.0823257447514527+9.11%

Mikä on Augur (REP)

Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Augur-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Augur (REP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Augur (REP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Augur-rahakkeelle.

Tarkista Augur-rahakkeen hintaennuste nyt!

REP paikallisiin valuuttoihin

Augur (REP) -rahakkeen tokenomiikka

Augur (REP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Augur (REP)”

Paljonko Augur (REP) on arvoltaan tänään?
REP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.986369 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REP-USD-parin nykyinen hinta?
REP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.986369. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Augur-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REP markkina-arvo on $ 7.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.06M USD.
Mikä oli REP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REP saavutti ATH-hinnaksi 341.85 USD.
Mikä oli REP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0 USD.
Mikä on REP-rahakkeen treidausvolyymi?
REP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REP tänä vuonna korkeammalle?
REP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:23:02 (UTC+8)

Augur (REP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.