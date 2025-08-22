Lisätietoja SMITH-rahakkeesta

SMITH-rahakkeen hintatiedot

SMITH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SMITH-rahakkeen tokenomiikka

SMITH-rahakkeen hintaennuste

Agent Smith-logo

Agent Smith – hinta (SMITH)

Ei listattu

1SMITH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Agent Smith (SMITH) -hintakaavio
Agent Smith (SMITH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

-3.28%

-5.09%

-5.09%

Agent Smith (SMITH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SMITH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMITH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SMITH on muuttunut -1.04% viimeisen tunnin aikana, -3.28% 24 tunnin aikana ja -5.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agent Smith (SMITH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

--
----

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agent Smith-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SMITH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.52K.

Agent Smith (SMITH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agent Smith – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Agent Smith – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Agent Smith – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Agent Smith – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.28%
30 päivää$ 0-53.90%
60 päivää$ 0-69.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Agent Smith (SMITH)

Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Agent Smith (SMITH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Agent Smith-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agent Smith (SMITH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agent Smith (SMITH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agent Smith-rahakkeelle.

Tarkista Agent Smith-rahakkeen hintaennuste nyt!

SMITH paikallisiin valuuttoihin

Agent Smith (SMITH) -rahakkeen tokenomiikka

Agent Smith (SMITH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMITH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agent Smith (SMITH)”

Paljonko Agent Smith (SMITH) on arvoltaan tänään?
SMITH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SMITH-USD-parin nykyinen hinta?
SMITH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agent Smith-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SMITH markkina-arvo on $ 55.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SMITH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SMITH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SMITH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SMITH saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SMITH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SMITH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SMITH-rahakkeen treidausvolyymi?
SMITH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SMITH tänä vuonna korkeammalle?
SMITH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMITH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
