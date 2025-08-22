Lisätietoja ADO-rahakkeesta

ADO-rahakkeen hintatiedot

ADO-rahakkeen valkoinen paperi

ADO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ADO-rahakkeen tokenomiikka

ADO-rahakkeen hintaennuste

ADO Protocol-logo

ADO Protocol – hinta (ADO)

Ei listattu

1ADO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03038946
$0.03038946$0.03038946
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ADO Protocol (ADO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:33:32 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02983656
$ 0.02983656$ 0.02983656
24 h:n matalin
$ 0.0306485
$ 0.0306485$ 0.0306485
24 h:n korkein

$ 0.02983656
$ 0.02983656$ 0.02983656

$ 0.0306485
$ 0.0306485$ 0.0306485

$ 0.033541
$ 0.033541$ 0.033541

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+0.02%

-7.26%

-7.26%

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03038946. Viimeisen 24 tunnin aikana ADO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02983656 ja korkeimmillaan $ 0.0306485 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ADO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.033541, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ADO on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -7.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

--
----

$ 27.67M
$ 27.67M$ 27.67M

400.00M
400.00M 400.00M

910,000,000.0
910,000,000.0 910,000,000.0

ADO Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ADO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.00M ja sen kokonaistarjonta on 910000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.67M.

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ADO Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ADO Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069540717.
Viimeisten 60 päivän aikana ADO Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.1132270193.
Viimeisten 90 päivän aikana ADO Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ +0.0069540717+22.88%
60 päivää$ +0.1132270193+372.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on ADO Protocol (ADO)

ADO Protocol (ADO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

ADO Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ADO Protocol (ADO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ADO Protocol (ADO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ADO Protocol-rahakkeelle.

Tarkista ADO Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ADO paikallisiin valuuttoihin

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen tokenomiikka

ADO Protocol (ADO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ADO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ADO Protocol (ADO)”

Paljonko ADO Protocol (ADO) on arvoltaan tänään?
ADO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03038946 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ADO-USD-parin nykyinen hinta?
ADO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03038946. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ADO Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ADO markkina-arvo on $ 12.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ADO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ADO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 400.00M USD.
Mikä oli ADO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ADO saavutti ATH-hinnaksi 0.033541 USD.
Mikä oli ADO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ADO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ADO-rahakkeen treidausvolyymi?
ADO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ADO tänä vuonna korkeammalle?
ADO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ADO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:33:32 (UTC+8)

