ADAPad – hinta (ADAPAD)

Ei listattu

1ADAPAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00289707
$0.00289707$0.00289707
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ADAPad (ADAPAD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:47:49 (UTC+8)

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00289596
$ 0.00289596$ 0.00289596
24 h:n matalin
$ 0.00289955
$ 0.00289955$ 0.00289955
24 h:n korkein

$ 0.00289596
$ 0.00289596$ 0.00289596

$ 0.00289955
$ 0.00289955$ 0.00289955

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.00228774
$ 0.00228774$ 0.00228774

-0.04%

-0.04%

-1.43%

-1.43%

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00289707. Viimeisen 24 tunnin aikana ADAPAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00289596 ja korkeimmillaan $ 0.00289955 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ADAPAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.28, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00228774.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ADAPAD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -1.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

371.98M
371.98M 371.98M

371,978,887.6961586
371,978,887.6961586 371,978,887.6961586

ADAPad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ADAPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 371.98M ja sen kokonaistarjonta on 371978887.6961586. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.08M.

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ADAPad – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ADAPad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001019641.
Viimeisten 60 päivän aikana ADAPad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006226272.
Viimeisten 90 päivän aikana ADAPad – USD -hinnan muutos oli $ +0.000123564804604417.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.04%
30 päivää$ +0.0001019641+3.52%
60 päivää$ +0.0006226272+21.49%
90 päivää$ +0.000123564804604417+4.46%

Mikä on ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

ADAPad (ADAPAD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ADAPad-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ADAPad (ADAPAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ADAPad (ADAPAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ADAPad-rahakkeelle.

Tarkista ADAPad-rahakkeen hintaennuste nyt!

ADAPAD paikallisiin valuuttoihin

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen tokenomiikka

ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ADAPAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ADAPad (ADAPAD)”

Paljonko ADAPad (ADAPAD) on arvoltaan tänään?
ADAPAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00289707 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ADAPAD-USD-parin nykyinen hinta?
ADAPAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00289707. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ADAPad-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ADAPAD markkina-arvo on $ 1.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ADAPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ADAPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 371.98M USD.
Mikä oli ADAPAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ADAPAD saavutti ATH-hinnaksi 1.28 USD.
Mikä oli ADAPAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ADAPAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00228774 USD.
Mikä on ADAPAD-rahakkeen treidausvolyymi?
ADAPAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ADAPAD tänä vuonna korkeammalle?
ADAPAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ADAPAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ADAPad (ADAPAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

