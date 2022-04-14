Waffles (WAFFLES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Waffles (WAFFLES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Waffles (WAFFLES) -rahakkeen tiedot Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again. Virallinen verkkosivusto: wafflesj15.com Block Explorer: https://solscan.io/token/8doS8nzmgVZEaACxALkbK5fZtw4UuoRp4Yt8NEaXfDMb Osta WAFFLES-rahaketta nyt!

Waffles (WAFFLES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Waffles (WAFFLES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Kokonaistarjonta: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Kierrossa oleva tarjonta: $ 894.47M $ 894.47M $ 894.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03885 $ 0.03885 $ 0.03885 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 $ 0.001623130974260684 Nykyinen hinta: $ 0.00227 $ 0.00227 $ 0.00227 Lue lisää Waffles (WAFFLES) -rahakkeen hinnasta

Waffles (WAFFLES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Waffles (WAFFLES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAFFLES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAFFLES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAFFLES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAFFLES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WAFFLES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Waffles (WAFFLES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WAFFLES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WAFFLES-rahakkeita MEXCistä nyt!

Waffles (WAFFLES) -rahakkeen hintahistoria WAFFLES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WAFFLES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WAFFLES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WAFFLES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAFFLES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WAFFLES-rahakkeen hintaennuste nyt!

