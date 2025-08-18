Lisätietoja PEN-rahakkeesta

Pentagon Games

Pentagon Games – hinta (PEN)

1PEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001973
$0.001973$0.001973
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pentagon Games (PEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:39 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001966
$ 0.001966$ 0.001966
24 h:n matalin
$ 0.00199
$ 0.00199$ 0.00199
24 h:n korkein

$ 0.001966
$ 0.001966$ 0.001966

$ 0.00199
$ 0.00199$ 0.00199

$ 0.17572123813221321
$ 0.17572123813221321$ 0.17572123813221321

$ 0.001801942213194628
$ 0.001801942213194628$ 0.001801942213194628

+0.10%

0.00%

-5.19%

-5.19%

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001973. Viimeisen 24 tunnin aikana PEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.001966 ja korkeimmillaan $ 0.00199 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.17572123813221321, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001801942213194628.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEN on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2554

$ 325.15K
$ 325.15K$ 325.15K

$ 88.10K
$ 88.10K$ 88.10K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

164.80M
164.80M 164.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.48%

ETH

Pentagon Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 325.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 88.10K. PEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.80M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.97M.

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pentagon Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000379-16.12%
60 päivää$ -0.000468-19.18%
90 päivää$ -0.001318-40.05%
Pentagon Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PEN-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pentagon Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000379 (-16.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pentagon Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000468 (-19.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pentagon Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001318 (-40.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pentagon Games (PEN)?

Tarkista Pentagon Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pentagon Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pentagon Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pentagon Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pentagon Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pentagon Games (PEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pentagon Games (PEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pentagon Games-rahakkeelle.

Tarkista Pentagon Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen tokenomiikka

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pentagon Games (PEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pentagon Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pentagon Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PEN paikallisiin valuuttoihin

Pentagon Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pentagon Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pentagon Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Pentagon Games"

Paljonko Pentagon Games (PEN) on arvoltaan tänään?
PEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001973 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEN-USD-parin nykyinen hinta?
PEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001973. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pentagon Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEN markkina-arvo on $ 325.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.80M USD.
Mikä oli PEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEN saavutti ATH-hinnaksi 0.17572123813221321 USD.
Mikä oli PEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001801942213194628 USD.
Mikä on PEN-rahakkeen treidausvolyymi?
PEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 88.10K USD.
Nouseeko PEN tänä vuonna korkeammalle?
PEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:39 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PEN-USD-laskin

Summa

PEN
PEN
USD
USD

1 PEN = 0.001973 USD

Treidaa PEN-rahaketta

PENUSDT
$0.001973
$0.001973$0.001973
+0.05%

