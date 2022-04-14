Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moby AI (MOBY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tiedot AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Virallinen verkkosivusto: https://mobyscreener.com/ Valkoinen paperi: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Block Explorer: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Osta MOBY-rahaketta nyt!

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moby AI (MOBY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.04M $ 25.04M $ 25.04M Kokonaistarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.04M $ 25.04M $ 25.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Nykyinen hinta: $ 0.02504 $ 0.02504 $ 0.02504 Lue lisää Moby AI (MOBY) -rahakkeen hinnasta

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOBY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOBY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOBY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOBY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOBY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Moby AI (MOBY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOBY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOBY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Moby AI (MOBY) -rahakkeen hintahistoria MOBY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOBY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOBY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOBY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOBY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!