Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Moby AI (MOBY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tiedot

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Virallinen verkkosivusto:
https://mobyscreener.com/
Valkoinen paperi:
https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Moby AI (MOBY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 25.04M
$ 25.04M
Kokonaistarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 25.04M
$ 25.04M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2
$ 0.2
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896
Nykyinen hinta:
$ 0.02504
$ 0.02504

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOBY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOBY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOBY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOBY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOBY-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Moby AI (MOBY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOBY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Moby AI (MOBY) -rahakkeen hintahistoria

MOBY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MOBY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MOBY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOBY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.