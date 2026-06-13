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Reaaliaikainen Kermit-hinta on tänään 0.00003055 USD. KERMIT-rahakkeiden markkina-arvo on 30,548 USD. Seuraa reaaliaikaisia KERMIT/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Kermit-hinta on tänään 0.00003055 USD. KERMIT-rahakkeiden markkina-arvo on 30,548 USD. Seuraa reaaliaikaisia KERMIT/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja KERMIT-rahakkeesta

KERMIT-rahakkeen hintatiedot

Mikä on KERMIT

KERMIT-rahakkeen valkoinen paperi

KERMIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

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Kermit – hinta (KERMIT)

Ei listattu

1KERMIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

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0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kermit (KERMIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 06:46:53 (UTC+8)

Kermit-hinta tänään

Reaaliaikainen Kermit (KERMIT) -hinta on tänään $ 0.00003055, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen KERMIT-USD-muuntokurssi on $ 0.00003055 per KERMIT.

Kermit on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 30,548, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B KERMIT. Viimeisen 24 tunnin aikana KERMIT-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00534153, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.00001101.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, KERMIT liikkui -- viimeisen tunnin aikana ja +72.43% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 67.56.

Kermit (KERMIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.55K
$ 30.55K$ 30.55K

$ 67.56
$ 67.56$ 67.56

$ 30.55K
$ 30.55K$ 30.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kermit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.56. KERMIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.55K.

Kermit-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00534153
$ 0.00534153$ 0.00534153

$ 0.00001101
$ 0.00001101$ 0.00001101

--

--

+72.43%

+72.43%

Kermit (KERMIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kermit – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kermit – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000051826.
Viimeisten 60 päivän aikana Kermit – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000079109.
Viimeisten 90 päivän aikana Kermit – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000051826-16.96%
60 päivää$ +0.0000079109+25.90%
90 päivää$ 0--

Kermit-hintaennuste

Kermit (KERMIT) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KERMIT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Kermit (KERMIT) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Kermit-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

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Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
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Lisätietoja: Kermit

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Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 06:46:53 (UTC+8)

Kermit (KERMIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.0000
$0.0000$0.0000

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$0.016294$0.016294

-4.02%

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Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

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