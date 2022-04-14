MIOTAC (IOTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MIOTAC (IOTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MIOTAC (IOTA) -rahakkeen tiedot IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Virallinen verkkosivusto: https://www.iota.org/ Valkoinen paperi: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 Osta IOTA-rahaketta nyt!

MIOTAC (IOTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MIOTAC (IOTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 680.69M $ 680.69M $ 680.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 Lue lisää MIOTAC (IOTA) -rahakkeen hinnasta

MIOTAC (IOTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MIOTAC (IOTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IOTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IOTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IOTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IOTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IOTA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MIOTAC (IOTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IOTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IOTA-rahakkeita MEXCistä nyt!

MIOTAC (IOTA) -rahakkeen hintahistoria IOTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IOTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IOTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IOTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IOTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IOTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!