Hedera-logo

Hedera – hinta (HBAR)

1HBAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2366
$0.2366$0.2366
+1.19%1D
USD
Reaaliaikainen Hedera (HBAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:55 (UTC+8)

Hedera (HBAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.23239
$ 0.23239$ 0.23239
24 h:n matalin
$ 0.24323
$ 0.24323$ 0.24323
24 h:n korkein

$ 0.23239
$ 0.23239$ 0.23239

$ 0.24323
$ 0.24323$ 0.24323

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134$ 0.0100124401134

+0.98%

+1.19%

-5.01%

-5.01%

Hedera (HBAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.23666. Viimeisen 24 tunnin aikana HBAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.23239 ja korkeimmillaan $ 0.24323 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HBAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.57014605196947, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0100124401134.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HBAR on muuttunut +0.98% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -5.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hedera (HBAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.17

$ 10.03B
$ 10.03B$ 10.03B

$ 15.91M
$ 15.91M$ 15.91M

$ 11.83B
$ 11.83B$ 11.83B

42.39B
42.39B 42.39B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

84.78%

0.26%

HBAR

Hedera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.03B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.91M. HBAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.39B ja sen kokonaistarjonta on 50000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.83B.

Hedera (HBAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hedera-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0027824+1.19%
30 päivää$ -0.03591-13.18%
60 päivää$ +0.10709+82.65%
90 päivää$ +0.04007+20.38%
Hedera-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HBAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0027824 (+1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hedera 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03591 (-13.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hedera-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HBAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10709 (+82.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hedera-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.04007 (+20.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hedera (HBAR)?

Tarkista Hedera-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hedera-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HBAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hedera-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hedera-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hedera-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hedera (HBAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hedera (HBAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hedera-rahakkeelle.

Tarkista Hedera-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hedera (HBAR) -rahakkeen tokenomiikka

Hedera (HBAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HBAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hedera (HBAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hedera:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hedera MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HBAR paikallisiin valuuttoihin

1 Hedera(HBAR) - VND
6,227.7079
1 Hedera(HBAR) - AUD
A$0.366823
1 Hedera(HBAR) - GBP
0.1751284
1 Hedera(HBAR) - EUR
0.2035276
1 Hedera(HBAR) - USD
$0.23666
1 Hedera(HBAR) - MYR
RM0.9987052
1 Hedera(HBAR) - TRY
9.6864938
1 Hedera(HBAR) - JPY
¥35.02568
1 Hedera(HBAR) - ARS
ARS$310.9854396
1 Hedera(HBAR) - RUB
19.0676962
1 Hedera(HBAR) - INR
20.6509516
1 Hedera(HBAR) - IDR
Rp3,879.6715104
1 Hedera(HBAR) - KRW
331.4565296
1 Hedera(HBAR) - PHP
13.5298522
1 Hedera(HBAR) - EGP
￡E.11.4756434
1 Hedera(HBAR) - BRL
R$1.2945302
1 Hedera(HBAR) - CAD
C$0.3265908
1 Hedera(HBAR) - BDT
28.7825892
1 Hedera(HBAR) - NGN
363.5310594
1 Hedera(HBAR) - COP
$954.272285
1 Hedera(HBAR) - ZAR
R.4.1959818
1 Hedera(HBAR) - UAH
9.7456588
1 Hedera(HBAR) - VES
Bs32.42242
1 Hedera(HBAR) - CLP
$229.5602
1 Hedera(HBAR) - PKR
Rs66.7191872
1 Hedera(HBAR) - KZT
127.1668844
1 Hedera(HBAR) - THB
฿7.7293156
1 Hedera(HBAR) - TWD
NT$7.2204966
1 Hedera(HBAR) - AED
د.إ0.8685422
1 Hedera(HBAR) - CHF
Fr0.189328
1 Hedera(HBAR) - HKD
HK$1.8483146
1 Hedera(HBAR) - AMD
֏90.569782
1 Hedera(HBAR) - MAD
.د.م2.1323066
1 Hedera(HBAR) - MXN
$4.437375
1 Hedera(HBAR) - SAR
ريال0.887475
1 Hedera(HBAR) - PLN
0.8661756
1 Hedera(HBAR) - RON
лв1.029471
1 Hedera(HBAR) - SEK
kr2.2743026
1 Hedera(HBAR) - BGN
лв0.3975888
1 Hedera(HBAR) - HUF
Ft80.7980906
1 Hedera(HBAR) - CZK
5.0077256
1 Hedera(HBAR) - KWD
د.ك0.0721813
1 Hedera(HBAR) - ILS
0.8070106
1 Hedera(HBAR) - AOA
Kz216.9201894
1 Hedera(HBAR) - BHD
.د.ب0.08922082
1 Hedera(HBAR) - BMD
$0.23666
1 Hedera(HBAR) - DKK
kr1.5193572
1 Hedera(HBAR) - HNL
L6.2217914
1 Hedera(HBAR) - MUR
10.8224618
1 Hedera(HBAR) - NAD
$4.1817822
1 Hedera(HBAR) - NOK
kr2.4068322
1 Hedera(HBAR) - NZD
$0.4046886
1 Hedera(HBAR) - PAB
B/.0.23666
1 Hedera(HBAR) - PGK
K0.9797724
1 Hedera(HBAR) - QAR
ر.ق0.8614424
1 Hedera(HBAR) - RSD
дин.23.8718942

Hedera-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hedera toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hedera-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hedera”

Paljonko Hedera (HBAR) on arvoltaan tänään?
HBAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.23666 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HBAR-USD-parin nykyinen hinta?
HBAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.23666. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hedera-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HBAR markkina-arvo on $ 10.03B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HBAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HBAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.39B USD.
Mikä oli HBAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HBAR saavutti ATH-hinnaksi 0.57014605196947 USD.
Mikä oli HBAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HBAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0100124401134 USD.
Mikä on HBAR-rahakkeen treidausvolyymi?
HBAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.91M USD.
Nouseeko HBAR tänä vuonna korkeammalle?
HBAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HBAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:55 (UTC+8)

Hedera (HBAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HBAR-USD-laskin

Summa

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.23666 USD

Treidaa HBAR-rahaketta

HBARUSDT
$0.2366
$0.2366$0.2366
+1.15%
HBARUSDC
$0.2367
$0.2367$0.2367
+1.15%

