Bubb (BUBB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bubb (BUBB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bubb (BUBB) -rahakkeen tiedot $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Virallinen verkkosivusto: https://www.bubbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Osta BUBB-rahaketta nyt!

Bubb (BUBB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bubb (BUBB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Nykyinen hinta: $ 0.001353 $ 0.001353 $ 0.001353 Lue lisää Bubb (BUBB) -rahakkeen hinnasta

Bubb (BUBB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bubb (BUBB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUBB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUBB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUBB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUBB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUBB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bubb (BUBB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUBB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUBB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bubb (BUBB) -rahakkeen hintahistoria BUBB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUBB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUBB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUBB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUBB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUBB-rahakkeen hintaennuste nyt!

