BILLY (BILLY) -rahakkeen tiedot BILLY is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://billysol.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Osta BILLY-rahaketta nyt!

BILLY (BILLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BILLY (BILLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kokonaistarjonta: $ 982.93M $ 982.93M $ 982.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Nykyinen hinta: $ 0.004229 $ 0.004229 $ 0.004229 Lue lisää BILLY (BILLY) -rahakkeen hinnasta

BILLY (BILLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BILLY (BILLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BILLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BILLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BILLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BILLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BILLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BILLY (BILLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BILLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BILLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

BILLY (BILLY) -rahakkeen hintahistoria BILLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BILLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BILLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BILLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BILLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BILLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

