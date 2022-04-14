AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AstraAI (ASTRAAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen tiedot AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Virallinen verkkosivusto: https://chatastra.ai Valkoinen paperi: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Osta ASTRAAI-rahaketta nyt!

AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.09M $ 21.09M $ 21.09M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Nykyinen hinta: $ 2.197 $ 2.197 $ 2.197 Lue lisää AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen hinnasta

AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASTRAAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTRAAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASTRAAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTRAAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASTRAAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASTRAAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASTRAAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

AstraAI (ASTRAAI) -rahakkeen hintahistoria ASTRAAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASTRAAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASTRAAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASTRAAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASTRAAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASTRAAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!