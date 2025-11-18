MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Onchain Yield Coin (ONYC) /

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Onchain Yield Coin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Onchain Yield Coin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.048 vuonna 2025. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Onchain Yield Coin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.1004 vuonna 2026. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ONYC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1554 10.25% kasvuvauhdilla. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ONYC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.2131 15.76% kasvuvauhdilla. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ONYC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2738 ja kasvuvauhti 21.55%. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ONYC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.3375 ja kasvuvauhti 27.63%. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.1787. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.5488. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.048 0.00%

2026 $ 1.1004 5.00%

2027 $ 1.1554 10.25%

2028 $ 1.2131 15.76%

2029 $ 1.2738 21.55%

2030 $ 1.3375 27.63%

2031 $ 1.4044 34.01%

2032 $ 1.4746 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.5483 47.75%

2034 $ 1.6257 55.13%

2035 $ 1.7070 62.89%

2036 $ 1.7924 71.03%

2037 $ 1.8820 79.59%

2038 $ 1.9761 88.56%

2039 $ 2.0749 97.99%

2040 $ 2.1787 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Onchain Yield Coin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.048 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.0481 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.0490 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0523 0.41% Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste tänään ONYC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.048 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ONYC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.0481 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ONYC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.0490 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ONYC-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0523 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Onchain Yield Coin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 104.81M$ 104.81M $ 104.81M Kierrossa oleva tarjonta 100.00M 100.00M 100.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ONYC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ONYC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 104.81M. Näytä ONYC-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Onchain Yield Coin-hinta Viimeisimpien Onchain Yield Coin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Onchain Yield Coin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.048USD. Onchain Yield Coin-rahakkeiden (ONYC) kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ONYC , jolloin sen markkina-arvo on $104,806,542 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.14% $ 0.001510 $ 1.052 $ 1.044

7 päivää 0.14% $ 0.001491 $ 1.0491 $ 1.0373

30 päivää 1.03% $ 0.010793 $ 1.0491 $ 1.0373 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.001510 , mikä kuvastaa 0.14% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0491 ja alimmillaan $1.0373 . Sen hinta on muuttunut 0.14% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ONYC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.03% , joka heijastaa noin $0.010793 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ONYC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Onchain Yield Coin (ONYC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Onchain Yield Coin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ONYC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Onchain Yield Coin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ONYC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Onchain Yield Coin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ONYC-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ONYC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Onchain Yield Coin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ONYC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ONYC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ONYC-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ONYC saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ONYC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Onchain Yield Coin (ONYC) -hintaennustetyökalun mukaan ONYC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ONYC maksaa vuonna 2026? 1 Onchain Yield Coin (ONYC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ONYC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ONYC-rahakkeille vuonna 2027? Onchain Yield Coin (ONYC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ONYC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ONYC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Onchain Yield Coin (ONYC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ONYC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Onchain Yield Coin (ONYC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ONYC maksaa vuonna 2030? 1 Onchain Yield Coin (ONYC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ONYC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ONYC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Onchain Yield Coin (ONYC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ONYC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.