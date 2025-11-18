Swarm Network (TRUTH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Swarm Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0348 $0.0348 $0.0348 +0.63% USD Todellinen Ennuste Swarm Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Swarm Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0348 vuonna 2025. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Swarm Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.036539 vuonna 2026. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan TRUTH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.038367 10.25% kasvuvauhdilla. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan TRUTH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.040285 15.76% kasvuvauhdilla. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TRUTH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.042299 ja kasvuvauhti 21.55%. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TRUTH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.044414 ja kasvuvauhti 27.63%. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Swarm Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.072346. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Swarm Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.117845. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0348 0.00%

2026 $ 0.036539 5.00%

2027 $ 0.038367 10.25%

2028 $ 0.040285 15.76%

2029 $ 0.042299 21.55%

2030 $ 0.044414 27.63%

2031 $ 0.046635 34.01%

2032 $ 0.048967 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.051415 47.75%

2034 $ 0.053986 55.13%

2035 $ 0.056685 62.89%

2036 $ 0.059519 71.03%

2037 $ 0.062495 79.59%

2038 $ 0.065620 88.56%

2039 $ 0.068901 97.99%

2040 $ 0.072346 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Swarm Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0348 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.034804 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.034833 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.034943 0.41% Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste tänään TRUTH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0348 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) TRUTH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.034804 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste TRUTH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.034833 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Swarm Network (TRUTH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin TRUTH-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.034943 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Swarm Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0348$ 0.0348 $ 0.0348 Hintamuutos (24 h) +0.63% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 647.20K$ 647.20K $ 647.20K Volyymi (24 h) -- TRUTH-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0348. Sen 24 tunnin muutos on +0.63%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 647.20K. Lisäksi TRUTH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä TRUTH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Swarm Network (TRUTH) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa TRUTH-rahakkeita? Voit nyt ostaa TRUTH-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Swarm Network-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan TRUTH-rahakkeita nyt

Historiallinen Swarm Network-hinta Viimeisimpien Swarm Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Swarm Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0348USD. Swarm Network-rahakkeiden (TRUTH) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 TRUTH , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.15% $ 0.004629 $ 0.03847 $ 0.02995

7 päivää 0.26% $ 0.007289 $ 0.03847 $ 0.02309

30 päivää 1.59% $ 0.021339 $ 0.05174 $ 0.01247 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Swarm Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.004629 , mikä kuvastaa 0.15% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Swarm Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.03847 ja alimmillaan $0.02309 . Sen hinta on muuttunut 0.26% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee TRUTH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Swarm Network-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.59% , joka heijastaa noin $0.021339 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että TRUTH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Swarm Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko TRUTH-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Swarm Network (TRUTH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Swarm Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia TRUTH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Swarm Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee TRUTH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Swarm Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee TRUTH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi TRUTH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Swarm Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi TRUTH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

TRUTH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako TRUTH-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan TRUTH saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on TRUTH-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Swarm Network (TRUTH) -hintaennustetyökalun mukaan TRUTH-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi TRUTH maksaa vuonna 2026? 1 Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen hinta tänään on $0.0348 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TRUTH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta TRUTH-rahakkeille vuonna 2027? Swarm Network (TRUTH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TRUTH-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on TRUTH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Swarm Network (TRUTH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on TRUTH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Swarm Network (TRUTH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi TRUTH maksaa vuonna 2030? 1 Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen hinta tänään on $0.0348 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TRUTH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on TRUTH-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Swarm Network (TRUTH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TRUTH-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.