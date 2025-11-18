Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Harmonix kHYPE-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Harmonix kHYPE saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 37.67 vuonna 2025. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Harmonix kHYPE saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 39.5535 vuonna 2026. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HAKHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 41.5311 10.25% kasvuvauhdilla. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HAKHYPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 43.6077 15.76% kasvuvauhdilla. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HAKHYPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 45.7881 ja kasvuvauhti 21.55%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HAKHYPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 48.0775 ja kasvuvauhti 27.63%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 78.3132. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 127.5639. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 37.67 0.00%

2026 $ 39.5535 5.00%

2027 $ 41.5311 10.25%

2028 $ 43.6077 15.76%

2029 $ 45.7881 21.55%

2030 $ 48.0775 27.63%

2031 $ 50.4814 34.01%

2032 $ 53.0054 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 55.6557 47.75%

2034 $ 58.4385 55.13%

2035 $ 61.3604 62.89%

2036 $ 64.4284 71.03%

2037 $ 67.6499 79.59%

2038 $ 71.0324 88.56%

2039 $ 74.5840 97.99%

2040 $ 78.3132 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Harmonix kHYPE-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 37.67 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 37.6751 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 37.7061 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 37.8248 0.41% Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste tänään HAKHYPE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $37.67 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HAKHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $37.6751 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HAKHYPE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $37.7061 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HAKHYPE-rahakkeiden arvioitu hinta on $37.8248 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Harmonix kHYPE-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Kierrossa oleva tarjonta 168.49K 168.49K 168.49K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- HAKHYPE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi HAKHYPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 168.49K ja sen markkina-arvo on $ 6.35M. Näytä HAKHYPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Harmonix kHYPE-hinta Viimeisimpien Harmonix kHYPE-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Harmonix kHYPE-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 37.67USD. Harmonix kHYPE-rahakkeiden (HAKHYPE) kierrossa oleva tarjonta on 168.49K HAKHYPE , jolloin sen markkina-arvo on $6,346,844 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.60% $ -0.231140 $ 39.33 $ 37.3

7 päivää -10.28% $ -3.8726 $ 42.4936 $ 35.6514

30 päivää 6.08% $ 2.2887 $ 42.4936 $ 35.6514 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.231140 , mikä kuvastaa -0.60% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $42.4936 ja alimmillaan $35.6514 . Sen hinta on muuttunut -10.28% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HAKHYPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinta on muuttunut 6.08% , joka heijastaa noin $2.2887 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HAKHYPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Harmonix kHYPE (HAKHYPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Harmonix kHYPE-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HAKHYPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Harmonix kHYPE-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HAKHYPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Harmonix kHYPE-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HAKHYPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HAKHYPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Harmonix kHYPE-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HAKHYPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HAKHYPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

