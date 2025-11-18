Broadcom xStock (AVGOX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Broadcom xStock-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Broadcom xStock-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Broadcom xStock saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 343.84 vuonna 2025. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Broadcom xStock saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 361.032 vuonna 2026. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVGOX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 379.0836 10.25% kasvuvauhdilla. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVGOX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 398.0377 15.76% kasvuvauhdilla. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVGOX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 417.9396 ja kasvuvauhti 21.55%. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVGOX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 438.8366 ja kasvuvauhti 27.63%. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Broadcom xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 714.8186. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Broadcom xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,164.3642. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 343.84 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 343.8871 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 344.1697 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 345.2530 0.41% Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste tänään AVGOX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $343.84 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AVGOX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $343.8871 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AVGOX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $344.1697 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Broadcom xStock (AVGOX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AVGOX-rahakkeiden arvioitu hinta on $345.2530 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Broadcom xStock-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 922.73K$ 922.73K $ 922.73K Kierrossa oleva tarjonta 2.68K 2.68K 2.68K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- AVGOX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi AVGOX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 2.68K ja sen markkina-arvo on $ 922.73K. Näytä AVGOX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Broadcom xStock-hinta Viimeisimpien Broadcom xStock-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Broadcom xStock-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 343.84USD. Broadcom xStock-rahakkeiden (AVGOX) kierrossa oleva tarjonta on 2.68K AVGOX , jolloin sen markkina-arvo on $922,725 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.49% $ 1.66 $ 351.2 $ 340.09

7 päivää -3.98% $ -13.7005 $ 359.5041 $ 331.7733

30 päivää -1.54% $ -5.3070 $ 359.5041 $ 331.7733 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Broadcom xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut $1.66 , mikä kuvastaa 0.49% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Broadcom xStock-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $359.5041 ja alimmillaan $331.7733 . Sen hinta on muuttunut -3.98% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AVGOX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Broadcom xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut -1.54% , joka heijastaa noin $-5.3070 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AVGOX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Broadcom xStock (AVGOX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Broadcom xStock-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AVGOX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Broadcom xStock-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AVGOX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Broadcom xStock-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AVGOX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AVGOX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Broadcom xStock-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AVGOX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AVGOX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

